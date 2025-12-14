北日本と北陸では14日午後から15日にかけて暴風雪となる恐れがあり、注意が必要です。急速に発達する低気圧の影響で、14日午後から15日にかけて北日本と北陸で警報級の大雪となる恐れがあります。予想される降雪量は北海道で70cm、予想最大瞬間風速は北海道で40メートル、北陸などで35メートルとなっていて、暴風雪に注意が必要です。