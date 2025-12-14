きょうの県内は広い範囲で雨が降っています。大気の状態が不安定となっていて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。日本付近にある2つの低気圧が急速に発達しながら北日本に進み、あすにかけ冬型の気圧配置が強まる見込みです。きょうの県内は、大気の状態が非常に不安定となりそうです。気象台は大雨と強風、それに雷に関する気象情報を出し、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうに注意を呼びかけています。きょう午