群馬・前橋市で13日、横断歩道を渡っていたNHKのアナウンサーが車にはねられ、重傷を負いました。13日午後5時過ぎ、前橋市大友町の横断歩道で「自動車と歩行者の事故で、歩行者が右脚にけがをしている」と、目撃者から通報がありました。警察によりますと、事故にあったのは、出張先の職場へ通勤途中だったNHKのアナウンサー・沢田石和樹さん（49）で、横断歩道を渡っていたところ、左折してきた車にはねられたということです。沢