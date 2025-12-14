愛知県犬山市で14日朝、車7台が絡む事故があり、少なくとも8人が救急搬送されました。いずれも命に別条はないということです。警察と消防によりますと、14日午前8時半すぎ、犬山市善師野の国道41号線で、スリップして中央分離帯に衝突した軽自動車を先頭に、後続車が立て続けに追突しました。さらに、事故に気付いた車が急ブレーキをかけたことによる追突事故も発生し、合わせて車7台が絡む事故となりました。少なく