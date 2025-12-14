14日午前、新潟市中央区にあるラーメン店「吟醸味噌らーめん まごころ亭 新潟駅前店」で火事がありました。警察と消防によりますと、14日午前10時頃、従業員から声をかけられた通行人から「キッチンから出火しました」と消防に通報がありました。当時は開店前で客はおらず、従業員2人が店にいたということですが、ケガはないということです。仕込みで火を使用していたところ、出火したとみられています。午前11時前に