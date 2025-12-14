街の小さなバーガーショップ“シナントロープ”を舞台にした男女8人の青春群像ミステリー「シナントロープ」（毎週月曜夜11時6分〜）。物語の謎が次々と明らかになる中、シナントロープを襲撃した裏組織・バーミンの内情も浮かび上がってきた。バーミンに属する“きゅうちゃん”こと久太郎を演じているのが、MCのアフロ。ミュージシャンならではの役づくりや、俳優という仕事をどう捉えているのかについて、たっぷり話を聞いた。【