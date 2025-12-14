私はミワ。夫（ダイキ）、小学生の息子と3人暮らしをしています。わが家の近くには義実家があり、現在義父がひとりで住んでいます。いわゆるスープの冷めない距離ということもあって、何かと交流があります。とくに年末年始ともなると、義姉のケイコさんが毎年帰省してくるので、義実家を整えておくのも私の役目。頼まれているわけではありませんが、義父がすごく感謝してくれているので、私も頑張っていました。しかし去年の年末