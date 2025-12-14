大学アメフトナンバーワンを決める「甲子園ボウル」の会場で、危険ドラッグなど違法薬物の乱用防止を訴えるキャンペーンが行われています。「甲子園ボウル」の会場で薬物の危険性を訴えているのは、関西アメフト連盟の学生たちと薬物乱用防止を伝える国際団体の人たちです。２０２３年、日大アメフト部員が薬物事件で逮捕されたことを受け、アメフト連盟と団体はこのキャンペーンを開催してきました。（参加した学生）「薬