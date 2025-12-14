11月の中古クラブランキング・パター部門は、オデッセイとテーラメイドのゼロトルクパターが1・2フィニッシュ。中古市場にもゼロトルク人気の到来を印象付けた。各モデルの人気の理由や気になる価格など、現在のトレンドをゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也店長とチェックしていこう。【写真】オデッセイ&テーラーメイドの“ゼロトルク”はどんな顔？4位〜10位も写真で発表！1位はオデッセイの2024年発売の