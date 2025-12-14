京都府の天橋立では、新年を迎えるにあたり、地元のボランティアらによる一斉清掃が行われました。約６７００本の松並木と白い砂浜が３．２ｋｍにわたって続く宮津市の天橋立。この美しい景観を守ろうと、毎年年末に清掃活動が行われています。今年は地元の観光協会やボランティアなど約１０００人が参加。熊手を手に約１時間かけて海岸を清掃し、約１２ｔのごみが集められました。「我が家の掃除がまだ待ってますけど、今