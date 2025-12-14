女優の川島海荷（31）が14日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。幼少期のショットを披露した。川島は「実家帰ってアルバム見てたら」と切り出し、アルバムに入った自身の幼少期の写真をアップ。髪飾りをしてピンクの着物を身にまとい、ほほえんでおり面影が残っている。「七五三のときの写真出てきた」と懐かしんだ。川島は小6でスカウトされ芸能界入り。2006年に女優デビュー。昨年12月に中村克（31＝Chari