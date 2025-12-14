J3奈良が14日に公式サイトを更新し、来季からの新監督に大黒将志氏が就任することを正式に発表した。クラブは「2026シーズンより監督に就任することになりましたのでお知らせいたします」と発表。大黒氏もコメントを寄せ「奈良クラブで監督としてのチャレンジができることに感謝すると同時に大きな喜びを感じています」と報告。「選手と共に成長し、奈良クラブがJ2に昇格できるように全力で頑張りますので、応援よろしくお