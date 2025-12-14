人吉市では師走の伝統行事人吉駅伝大会が行われました。 【写真を見る】師走の伝統行事 人吉駅伝大会「復興へと歩みを続ける地域の力を」 人吉駅伝大会は今年で72回目ですが、豪雨災害とコロナ禍で途中3年間は中止となり、おととし4年ぶりに再開しました。 選手宣誓球磨工業高校２年秋丸 道さん「復興へと歩みを続ける地域の力と、支えてくださるすべての方々への感謝の気持ちを胸に、最後まで走り切ることをここに誓います