お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）が14日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。自身が審査員を務めた女性芸人の頂点を決める「女芸人No.1決定戦THEW2025」への熱い思いを語った。「THEW」が13日、日本テレビ系（後7・00）で生放送され、ニッチェが初優勝し、9代目女王に輝いた。今大会から審査員を務めた粗品は、「賞金1000万円にしてはレベルの低い大会やったと思う」などの辛らつなコメントを連発。Xでは「粗