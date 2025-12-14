ボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32、大橋）がサウジアラビアで行われる防衛戦に向けて13日、横浜市内で練習を公開し、弟でWBC世界バンタム級王者の井上拓真（29、大橋）と軽めのスパーリングを行うなど汗を流した。【写真を見る】ボクシング4団体統一王者の井上尚弥。防衛戦で「どんな展開にしろ、KO決着にしたい」相手はWBC世界同級2位のアラン・ピカソ（25、メキシコ）。「自分の距離で戦いながらピ