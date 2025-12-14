被害を受けた建物の中庭で、がれきの撤去を行う自治体職員＝13日、ウクライナ・オデーサ/Oleksandr Gimanov/AFP/Getty Imagesキーウ（CNN）ロシア軍がウクライナ各地でエネルギーインフラを狙ったドローン（無人機）やミサイルによる攻撃を行い、ウクライナ各地で100万世帯以上が停電に見舞われた。ウクライナ内務省が明らかにした。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアが無人機450機超とミサイル30発以上を使用し、12日から