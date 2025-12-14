アメリカ・ロードアイランド州にあるブラウン大学で13日、銃撃事件があり、少なくも学生2人が死亡、9人がケガをしました。容疑者は逃走しています。銃撃事件があったのはロードアイランド州の名門私立大学、ブラウン大学です。ロイター通信などによりますと13日午後4時過ぎ、工学部などが入る建物で何者かが発砲し、少なくとも学生2人が死亡し、9人がケガをしました。学生「近くで銃撃があったと通知が届いた。私たちは照明を消し