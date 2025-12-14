【全国のきょうの天気】九州から東海は回復し、しだいに晴れてくるでしょう。関東は、昼頃まで雨が降りそうです。北日本と北陸は、大荒れで、非常に強い風が吹いて、猛吹雪になる所があるでしょう。【全国の予想最高気温】13日より高くなる所もありますが、全国的に、この時期らしい寒さでしょう。【全国の週間予報】・大阪から那覇15日と16日は、おおむね晴れるでしょう。18日（水）は、広く雨が降りそうです。・札幌から名古屋日