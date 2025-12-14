来年3月の知事選について国民民主党県連は13日、現職の馳氏を推薦しない方向で一致しました。知事選を巡っては現職の馳浩氏前金沢市長の山野之義氏が出馬を表明し各政党、勢力に推薦を要請しています。国民民主党県連は常任幹事会を開き、両者の推薦願について協議しました。4時間に及ぶ話し合いで収支報告書の不記載問題を理由に馳氏の推薦はしないことを決め山野氏については政策を発表していないため判断材料がないとして意見が