【モデルプレス＝2025/12/14】12月5日より公開中のディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』。ここでは、魅力溢れるキャラクターたちと、キャラクターに命を吹き込んだ実力派キャスト陣を紹介する。【写真】「ズートピア２」上戸彩・山田涼介ら日本版キャスト集結◆ジュディとニック（上戸彩／森川智之）世界をよりよくする夢を持つ、前向きで頑張り屋なウサギ初の警察官・ジュディと、詐欺師の過去を持つ、皮肉屋だけど根