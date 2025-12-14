資料瀬戸大橋 本州四国連絡高速道路は強風のため、午前10時45分から瀬戸中央自動車道の児島インターチェンジから坂出インターチェンジの上下線ともに、二輪車を通行止めとしています。また、二輪車以外の車両についても時速50キロの速度制限を行っています。