14日未明、福岡県みやこ町で住宅を全焼する火事がありました。この家に住む90代の男性と連絡が取れていないということです。激しく上がる炎と煙…。警察や消防によりますと、14日午前0時半ごろ、福岡県みやこ町勝山黒田で、「家が燃えている」と近くの住民から119番通報がありました。火は約5時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟を全焼しました。警察によりますと、この家に1人で住んでいる90代の男性と、連絡が取