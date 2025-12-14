■第77回阪神ジュベナイルフィリーズ（GI）枠順2025年12月14日（日5回阪神4日 発走時刻：15時40分 枠順 馬名（性齢 騎手）1-1 アンヘリータス（牝2 吉村圭司)1-2 レディーゴール（牝2 松若風馬）2-3 ミツカネベネラ（牝2 津村明秀）2-4 アランカール（牝2 北村友一）3-5 ギャラボーグ（牝2 川田将雅）3-6 アルバンヌ（牝2 坂井瑠星）4-7 マーゴットラヴミー（牝2 武豊）4-8 ヒズ