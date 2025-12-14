山形県鶴岡市の国道112号で14日朝、軽乗用車と中型トラックが正面衝突する事故があり、軽乗用車を運転していた20代の男性が意識不明の重体となっています。14日午前7時55分ごろ、鶴岡市田麦俣の国道112号・月山第一トンネルの鶴岡側出入口付近で、軽乗用車が鶴岡方面に向かっていた中型トラックと正面衝突しました。この事故で、軽乗用車を運転していた20代の男性が病院に搬送されましたが、意識不明の重体となっています。中型ト