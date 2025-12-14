滋賀県野洲市で行われた全国中学校駅伝大会、去年、おととしと2年連続2位の女子の富山県代表、大沢野中学校は18位でした。優勝は岡山県の京山中学校が3連覇を果たしました。男子はこのあと12時15分スタートで県勢は立山町の雄山中学校が出場します。