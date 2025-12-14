前の話を読む。サトコはミチオに「会社は自分が継ぐ」と伝える。ミチオは驚くが「常務の夫」を喜び、離婚するか、横田と新生活を始めるかをのんきに迷い始める。■夫を片付けたいが…■どういう神経？■名前と役職が変わって社内に挨拶■妻を快く思わない人物がサトコが常務になって数週間は何事もなく過ぎていきました。ただしミチオとの離婚話は進んでいなかったのです。サトコから「家を出る」と切り出すとミチオはあっさり離婚