【興梠慎三 引退試合】URAWA REDS 2017 3−1 KASHIMA ANTLERS 2007-09（12月13日／埼玉スタジアム2002）【映像】大迫の落としから昌子がゴール！かつて鹿島アントラーズで共に戦った現役Jリーガーが共演。ヴィッセル神戸 FW大迫勇也の落としから、FC町田ゼルビア DF昌子源のゴールが生まれてファンたちが歓喜した。2024シーズンを最後に現役を引退した興梠慎三が、12月13日に引退試合を開催。かつて所属した浦和と鹿島に関係す