いわゆる「年収の壁」の引き上げを巡り、国民民主党の古川代表代行は14日、「どういう形が『関所を越えた』といえるのか」と述べ、引き上げ幅や減税の対象について交渉を続ける姿勢を示した。「年収の壁」の引き上げを巡り与党との協議を担当している古川氏は、フジテレビの「日曜報道 THE PRIME」に出演した。この中で、「高市首相と玉木代表の間で（交わされた）『一緒に関所を越えよう』との意識は、自民党の小野寺税調会長にも