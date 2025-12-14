ここに記しておきたいのは、ベテラン勢の力作の目立った2025年のヒップホップシーンにおける、それぞれの特色を持ちながら多様性に満ちた、しかしまだまだ聴かれて然るべき若手アーティストたちの存在だ。年末に差し掛かった今、注目すべきリリースがいくつもある。そのなかから、来年の動向に期待したいアーティストの新譜3作を紹介しよう。もしも、画一化された社会に不満を感じていたり、自分の人生