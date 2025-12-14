約7万個のマスキングテープがそろうイベントが岡山市北区の百貨店で開催されています。 【写真を見る】700種類・約7万個ものマスキングテープがずらり岡山市の百貨店で「mt」の祭典12月25日まで【岡山】 クリスマスにちなんだ柄や定番の柄など700種類・約7万個ものマスキングテープが並びます。天満屋岡山店で開かれているマスキングテープの祭典「mt sweet christmas 2025 at OKAYAMA TENMAYA」で