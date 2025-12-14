逆流性食道炎は、胃酸などの内容物が食道に逆流することで胸やけやのどの違和感、咳などの不快な症状を引き起こす病気です。食生活の欧米化や肥満、加齢、ストレスなどが発症に関係し、再発をくり返すこともあります。 治療の基本は、胃酸の分泌を抑えるプロトンポンプ阻害薬（PPI）やカリウムイオン競合型酸分泌抑制薬（P-CAB）を用いた薬物療法です。しかし、薬を服用しても症状が残る方もおり、そのような場合に消化管運動機