過度な糖質制限は健康にどんなリスクをもたらすのでしょうか？動脈硬化や骨粗しょう症、腸内環境の乱れなど、考えられる病気や影響について尾山台ゆあさ内科クリニックの湯浅先生に解説していただきました。適切な食事量の調整が、健康とダイエット成功のカギになります。 監修医師：湯浅 幸子（尾山台ゆあさ内科クリニック 院長） 東海大学医学部卒業後、慶應義塾大学医学部腎臓・内分泌・代謝内科助手、東京都立大塚病院内科