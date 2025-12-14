ネットショップのカートの中にある「あとで買う」には、様子見をしているなど気になるアイテムがたくさん入っています。この連載では、フォトライフに関連する製品を中心にその中身をお届けします。どのような物に興味を持ち、どのような視点で選んでいるのかなど、日々の物欲をお楽しみください。 サンコー「ヒーターでしっかり保温 あったかムートンブーツ」 冷え性の私に辛い季節が