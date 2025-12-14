無印良品を展開する良品計画は11月12日より、「フレグランスキャンドル」シリーズ12アイテムを、全国の無印良品店舗にて順次発売中です。■ウッディ、グリーン、シトラス、フレッシュェアーの香りを展開各商品は、火を灯した瞬間からふわりと香りが広がり、時間をかけずに心地よい香りが楽しめるアイテム。空間に香りだけが残るよう、火を消す際には付属の蓋を閉じることで煙の広がりを抑えられるのも特徴です。香りは、自然の香り