きのう夜、札幌市南区の住宅から女性２人の遺体が発見されました。家族とみられる５０代男性がけがをした状態で見つかっていて警察は男性の回復を待って事情を聞くことにしています事件があったのは札幌市南区川沿５条２丁目の住宅です。きのう午後７時ごろ、この家に住む５０代の男性の関係者から「男性と連絡がつかない」と警察に通報があり駆けつけた警察官が住宅１階から高齢の女性と中年の女性の遺体を発見しました。２人の遺