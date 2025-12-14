シリア中部でアメリカ軍兵士ら3人が「イスラム国」によるとみられる攻撃で死亡したことをうけ、トランプ大統領は報復する考えを示しました。アメリカ国防総省などによりますと、シリアの中部パルミラで13日アメリカ軍の兵士2人と通訳の民間人1人が「イスラム国」によるとみられる攻撃で死亡し3人が負傷しました。攻撃は単独犯によるもので、その後、殺害されたということです。トランプ大統領「何がおきたかというと不意打ちだ。（