プロ野球・阪神が14日、来季のチームスローガンを発表しました。掲げられたのは『熱覇(ねっぱ)』という言葉。球団初のリーグ連覇を目指し、情熱と熱い思いを持って1年間戦っていくという強い想いが込められていると言います。このチームスローガンを施したロゴには、左側に燃え盛る炎と虎の眼がシンボリックに表現されてあり、インパクトのあるデザインとなりました。球団創設90周年を迎えた今季、阪神は『鼓動を鳴らせ。虎道を進