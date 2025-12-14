ＴＢＳ佐々木舞音アナウンサーが１４日、「サンデー・ジャポン」に出演し、制服姿を披露した。番組では、オーストラリアで１０日施行された１６歳未満の交流サイト（ＳＮＳ）利用を禁止する法律について取り上げた。日本でも子供への規制は注目され、愛知県豊橋市でスマホ利用が１日２時間以内とする条例が成立したことを伝えた。佐々木アナは制服姿で登場し「オーストラリアで１６歳未満のＳＮＳ利用を禁止する法律が施行さ