【ベストショットJr.】ジュニアの平田光寛（17）はプロを目指すほど真剣に取り組んでいたサッカーの腕前を披露。華麗なボールさばきを見せてくれました。（糸賀日向子）久しぶりにサッカーをできて、楽しかったです！それに、お仕事でサッカーしているところを皆さんにお見せするのが夢だったので、うれしいです。幼稚園の年中から中学3年までずっとやってました。お父さんの影響で、5人きょうだいなんですけど、男兄弟