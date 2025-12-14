13日に埼玉スタジアムで引退試合サッカーJ1浦和レッズで昨季、現役引退した興梠慎三氏の引退試合が13日、埼玉スタジアムで行われた。3万人を超える観衆が詰めかけた一戦。スタジアムには感動の光景が広がり、ファンからも様々な声が上がった。興梠氏が現役時代に所属した、浦和レッズと鹿島アントラーズの選手らが集結した引退試合。前半9分には先制ゴールも決めた。J1通算168ゴールなどキャリア通算232ゴールの興梠氏。浦和