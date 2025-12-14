「シャクティマット」をご存知でしょうか？ 2024年から一部の美容クラスタでは知られていましたが、2025年の後半にも再び話題となっています。 シャクティ（Śakti）とは、サンスクリット語で力やエネルギーを意味する言葉。ヒンドゥー教やインド哲学においては宇宙を動かす根源的な力、あるいは女性的エネルギーと認識されていますが、現代ではヨガやセルフケアの文脈で内的エネルギーを表現する言葉としても用いられます