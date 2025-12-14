子育て中は、子どもの好奇心の強さに驚くことも多いのではないでしょうか。今回は「シャーベット作り」によって息子の好奇心の強さを実感した、筆者のエピソードをご紹介します。 帰宅した息子が始めたこと ある日の夕方、自宅でオンライン会議に参加している時に、小学生の息子が帰ってきました。 息子はそのまま冷蔵庫に向かうと、ジュースを取り出します。会議中の私は、その様子を何気なく見ていました