猫用品で「買って後悔」しがちなモノ5選 1.高機能な自動給餌器や自動トイレ 最新の自動給餌器や自動トイレはとても便利そうに見えますが、後悔する飼い主も少なくありません。まず、機械の動作音やセンサーの光に猫がびっくりしてしまい、使ってくれないというケースがあります。 特に怖がりな猫は、急に動く大きな物体に警戒心を抱き、結局人が手動でご飯をあげたり、従来型のトイレを使うことになります。