女優チェイス・インフィニティ（25）が、ルイ・ヴィトンの新たなブランドアンバサダーに選ばれた。レオナルド・ディカプリオと共演した映画デビュー作「ワン・バトル・アフター・アナザー」（2025年）やApple TVドラマ「推定無罪」で知られるチェイス。同ブランドの直近2回のウィメンズ・ランウェイショーに出席し、レッドカーペットでもヴィトンのドレスを着用してきた。 【写真】ヴィト