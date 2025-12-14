チンパンジーは高い知能を持つ霊長類ですが、非常に攻撃的な一面を持っており、違う群れのオス同士が激しい縄張り争いを繰り広げることも知られています。新たに、そんなチンパンジー間の戦争に勝利した群れで、空前の「ベビーブーム」が訪れたことが報告されました。Female fertility and infant survivorship increase following lethal intergroup aggression and territorial expansion in wild chimpanzees | PNAShttps://www