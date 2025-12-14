◆第７７回阪神ジュベナイルフィリーズ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）今週、約９年ぶりにシャティン競馬場へ行ってきました。２０１９年に香港マイルを制したアドマイヤマーズの産駒から、エンブロイダリーが香港マイルへ、アルバンヌが阪神ＪＦに出走します。本命にはそのアルバンヌを。前走のサフラン賞は長く良い脚を使って、上がり最速での勝利。初戦はファンタジーＳを制したフェスティバルヒル