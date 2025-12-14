過去最多9人が立候補した伊東市長選挙は、14日投票日を迎えています。伊東市長選挙は、ともに無所属の前職1人と元職1人をはじめ、無所属の新人6人、諸派新人1人のあわせて9人が立候補し、伊東市政始まって以来最多の立候補者による選挙戦が繰り広げられました。投票は午前7時から行われていて、午前11時現在の投票率は期日前を含め 38.40％で前回選を7.31ポイント上回っています。投票は午後8時までで即日開票され、午後11時頃に大