スピードスケートのワールドカップ（W杯）第4戦の2日目がノルウェーで行われ、女子1000mで郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）が1分14秒39をマークし、今季W杯で初優勝を果たした。前日の1500mに続いての制覇となり、大会二冠も達成。さらに日本スケート連盟の規定で2種目でのミラノ・コルティナオリンピック™代表を確実なものとした。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催、前回大