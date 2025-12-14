元TOKIOの松岡昌宏（48）が14日、自身がパーソナリティーを務めるNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。先輩との付き合い方で持論を展開した。リスナーから「先輩方との接し方で心がけていることがあればぜひ教えてください」とのメッセージが寄せられると、松岡は「これはね、お仕事上難しい人もいるかもしんないんですけど、一にも二にも、好きな人としか付き合いません。嫌いな先輩とは付き合いません」と