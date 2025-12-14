今月8日の地震の被災地・青森県八戸市では、名物の朝市の来場者がいつもの半数以下に減り、観光に影響が広がっています。夜明け前から買い物客が訪れているのは、八戸市の館鼻岸壁朝市です。後発地震注意情報が発表されているため、避難対策をしながらの開催となりました。ただ、地震の影響で店舗自体も減っていて、いつもであれば2万人程度とされる来場者は半数以下に落ち込みました。訪れた人「地震が起こったあとは自粛ムードが